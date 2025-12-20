Пільговий проїзд залізницею у 2026 році: хто має право на знижки

Окремі пасажири можуть їздити поїздами Укрзалізниці безоплатно або зі знижками, однак не всі про це знають. При цьому, чітко умови використання пільг чітко визначені законодавством.

Хто має знижки на потяги протягом року?

Окремі пасажири можуть купувати залізничні квитки зі знижками незалежно від пори року. Таке право передбачене Додатком 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", пише 24 Канал.

Цікаво "Нас дотиснуть": в Україні прогнозують зростання цін на комунальні послуги

Зокрема, діти та учні віком від 6 до 14 років мають право на 25% знижки на проїзд у поїздах внутрішнього сполучення. А студенти та учні закладів освіти можуть скористатися 50% знижкою на квитки в усіх типах вагонів у межах України.

А от учасники бойових дій мають вибір:

або безплатний проїзд один раз на два роки, або 50% знижка один раз на рік.

Водночас батьки військовослужбовців, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти, мають право на 50% знижки на всі залізничні поїздки територією України без сезонних обмежень.

Кому надають 50% знижки на квитки до травня 2026 року?

У холодний період року держава розширює доступ до пільгових залізничних перевезень, зауважують в "Укрзалізниці". З 1 жовтня по 15 травнячастина пасажирів може купувати квитки на внутрішні рейси за половину вартості, а для окремих категорій зберігається і право на безплатну поїздку.

Пільгові умови у цей період поширюються на:

осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп : вони можуть скористатися однією безплатною поїздкою на рік, а також необмежено купувати квитки зі знижкою 50% упродовж пільгового сезону;

: вони можуть скористатися однією безплатною поїздкою на рік, а також необмежено купувати квитки зі знижкою 50% упродовж пільгового сезону; осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи : передбачено безплатний проїзд раз на два роки або 50% знижку з жовтня по травень без обмежень за кількістю поїздок;

: передбачено безплатний проїзд раз на два роки або 50% знижку з жовтня по травень без обмежень за кількістю поїздок; жертв нацистських переслідувань : умови аналогічні: одна безплатна поїздка раз на два роки або пів ціни на квитки протягом усього пільгового періоду;

: умови аналогічні: одна безплатна поїздка раз на два роки або пів ціни на квитки протягом усього пільгового періоду; осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю : 50% знижка на всі поїздки з 1 жовтня до 15 травня діє без лімітів, зокрема і для одного супроводжуючого, якщо подорож відбувається разом;

: 50% знижка на всі поїздки з 1 жовтня до 15 травня діє без лімітів, зокрема і для одного супроводжуючого, якщо подорож відбувається разом; супроводжуючих осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та учасників бойових дій: їм надається 50% знижка один раз на рік, а також безлімітна знижка в пільговий сезон за умови спільної поїздки.

Які пільги діють для пенсіонерів?