Льготный проезд по железной дороге в 2026 году: кто имеет право на скидки
- Дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет получают 25% скидки, студенты и ученики - 50% скидки на билеты внутреннего сообщения.
- Участники боевых действий, лица с инвалидностью и жертвы нацистских преследований имеют право на бесплатные или снижены поездки в определенные периоды.
Отдельные пассажиры могут ездить поездами Укрзализныци бесплатно или со скидками, однако не все об этом знают. При этом, четко условия использования льгот четко определены законодательством.
Кто имеет скидки на поезда в течение года?
Отдельные пассажиры могут покупать железнодорожные билеты со скидками независимо от времени года. Такое право предусмотрено Приложением 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", пишет 24 Канал.
В частности, дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25% скидки на проезд в поездах внутреннего сообщения. А студенты и учащиеся учебных заведений могут воспользоваться 50% скидкой на билеты во всех типах вагонов в пределах Украины.
А вот участники боевых действий имеют выбор:
- или бесплатный проезд один раз в два года, или 50% скидка один раз в год.
В то же время родители военнослужащих, которые погибли, умерли или считаются пропавшими без вести, имеют право на 50% скидки на все железнодорожные поездки по территории Украины без сезонных ограничений.
Кому предоставляют 50% скидки на билеты до мая 2026 года?
В холодный период года государство расширяет доступ к льготным железнодорожным перевозкам, отмечают в "Укрзализныце". С 1 октября по 15 мая часть пассажиров может покупать билеты на внутренние рейсы за половину стоимости, а для отдельных категорий сохраняется и право на бесплатную поездку.
Льготные условия в этот период распространяются на:
- лиц с инвалидностью вследствие войны I и II группони могут воспользоваться одной бесплатной поездкой в год, а также неограниченно покупать билеты со скидкой 50% в течение льготного сезона;
- лиц с инвалидностью вследствие войны III группы: предусмотрен бесплатный проезд: предусмотрен бесплатный проезд раз в два года или 50% скидка с октября по май без ограничений по количеству поездок;
- жертв нацистских преследований: условия аналогичныеусловия аналогичные: одна бесплатная поездка раз в два года или пол цены на билеты в течение всего льготного периода;
- лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью: 50% скидка на все поездки с 1 октября по 15 мая действует без лимитов, в том числе и для одного сопровождающего, если путешествие происходит вместе;
- сопровождающих лиц с инвалидностью вследствие войны I группы и участников боевых действий: им предоставляется 50% скидка один раз в год, а также безлимитная скидка в льготный сезон при условии совместной поездки.
Какие льготы действуют для пенсионеров?
Пенсионный статус в Украине открывает доступ не только к ежемесячным выплатам, но и к ряду государственных преференций, которые уменьшают повседневные расходы.
В частности, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и не платить за парковку на платных площадках, если это предусмотрено местными правилами.
Отдельные категории граждан пенсионного возраста имеют расширенный пакет поддержки. Для них предусмотрены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность бесплатного оздоровления через предоставление санаторно-курортных путевок бывшим пленным.