Хто має право на пільговий проїзд у метрополітені

Київський метрополітен надає пільги на проїзд окремим категоріям пасажирів. Безкоштовний проїзд для незахищених верств дозволяє не лише полегшити пересування містом, але й підтримати соціально незахищені верстви населення.

Хто може безкоштовно їздити у київському метро

Пільги на проїзд у київському метрополітені мають ветерани війни, особи з інвалідністю та низка інших категорій.

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Зокрема, право на безкоштовний проїзд мають:

Учасники бойових дій (потрібно мати посвідчення учасника бойових дій або "Картку киянина").

Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, та їх супроводжуючі (потрібно показати відповідне посвідчення).

Постраждалі учасники Революції Гідності (потрібно мати довідку або посвідчення, "Картку киянина").

Учасники Другої світової війни та інші, на яких поширюється Угода про безкоштовний проїзд.

Крім того, безкоштовний проїзд можуть мати постраждалі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, зокрема:

Особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів наслідків аварії та потерпілих.

Ліквідатори другої категорії.

Діти з інвалідністю внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Право на пільговий проїзд мають ветерани різних служб, зокрема:

Ветерани військової служби.

Ветерани органів внутрішніх справ.

Ветерани Національної поліції.

Ветерани податкової міліції.

Ветерани Бюро економічної безпеки України.

Ветерани державної пожежної охорони.

Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ветерани служби цивільного захисту.

Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Правом на безкоштовний проїзд забезпечуються військовослужбовці з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, а також батьки військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби.