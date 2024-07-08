Кто может бесплатно ездить в киевском метро

Льготы на проезд в киевском метрополитене имеют ветераны войны, лица с инвалидностью и ряд других категорий.

Читайте также Льготный проезд для пенсионеров: какие виды транспорта доступны бесплатно

В частности, право на бесплатный проезд имеют:

  • Участники боевых действий (нужно иметь удостоверение участника боевых действий или "Карточку киевлянина").
  • Лица с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, и их сопровождающие (нужно показать соответствующее удостоверение).
  • Пострадавшие участники Революции Достоинства (нужно иметь справку или удостоверение, "Карточку киевлянина").
  • Участники Второй мировой войны и другие, на которых распространяется Соглашение о бесплатном проезде.

Кроме того, бесплатный проезд могут иметь пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в частности:

  • Лица с инвалидностью из числа ликвидаторов последствий аварии и пострадавших.
  • Ликвидаторы второй категории.
  • Дети с инвалидностью вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Право на льготный проезд имеют ветераны различных служб, в частности:

  • Ветераны военной службы.
  • Ветераны органов внутренних дел.
  • Ветераны Национальной полиции.
  • Ветераны налоговой милиции.
  • Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.
  • Ветераны государственной пожарной охраны.
  • Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
  • Ветераны службы гражданской защиты.
  • Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.