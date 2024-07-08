Кто может бесплатно ездить в киевском метро
Льготы на проезд в киевском метрополитене имеют ветераны войны, лица с инвалидностью и ряд других категорий.
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В частности, право на бесплатный проезд имеют:
- Участники боевых действий (нужно иметь удостоверение участника боевых действий или "Карточку киевлянина").
- Лица с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, и их сопровождающие (нужно показать соответствующее удостоверение).
- Пострадавшие участники Революции Достоинства (нужно иметь справку или удостоверение, "Карточку киевлянина").
- Участники Второй мировой войны и другие, на которых распространяется Соглашение о бесплатном проезде.
Кроме того, бесплатный проезд могут иметь пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в частности:
- Лица с инвалидностью из числа ликвидаторов последствий аварии и пострадавших.
- Ликвидаторы второй категории.
- Дети с инвалидностью вследствие катастрофы на ЧАЭС.
Право на льготный проезд имеют ветераны различных служб, в частности:
- Ветераны военной службы.
- Ветераны органов внутренних дел.
- Ветераны Национальной полиции.
- Ветераны налоговой милиции.
- Ветераны Бюро экономической безопасности Украины.
- Ветераны государственной пожарной охраны.
- Ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
- Ветераны службы гражданской защиты.
- Ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.