Хто може безкоштовно їздити у київському метро
Пільги на проїзд у київському метрополітені мають ветерани війни, особи з інвалідністю та низка інших категорій.
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Зокрема, право на безкоштовний проїзд мають:
- Учасники бойових дій (потрібно мати посвідчення учасника бойових дій або "Картку киянина").
- Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, та їх супроводжуючі (потрібно показати відповідне посвідчення).
- Постраждалі учасники Революції Гідності (потрібно мати довідку або посвідчення, "Картку киянина").
- Учасники Другої світової війни та інші, на яких поширюється Угода про безкоштовний проїзд.
Крім того, безкоштовний проїзд можуть мати постраждалі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, зокрема:
- Особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів наслідків аварії та потерпілих.
- Ліквідатори другої категорії.
- Діти з інвалідністю внаслідок катастрофи на ЧАЕС.
Право на пільговий проїзд мають ветерани різних служб, зокрема:
- Ветерани військової служби.
- Ветерани органів внутрішніх справ.
- Ветерани Національної поліції.
- Ветерани податкової міліції.
- Ветерани Бюро економічної безпеки України.
- Ветерани державної пожежної охорони.
- Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України.
- Ветерани служби цивільного захисту.
- Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.