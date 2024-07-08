Хто може безкоштовно їздити у київському метро

Пільги на проїзд у київському метрополітені мають ветерани війни, особи з інвалідністю та низка інших категорій.

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Зокрема, право на безкоштовний проїзд мають:

  • Учасники бойових дій (потрібно мати посвідчення учасника бойових дій або "Картку киянина").
  • Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, та їх супроводжуючі (потрібно показати відповідне посвідчення).
  • Постраждалі учасники Революції Гідності (потрібно мати довідку або посвідчення, "Картку киянина").
  • Учасники Другої світової війни та інші, на яких поширюється Угода про безкоштовний проїзд.

Крім того, безкоштовний проїзд можуть мати постраждалі внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, зокрема:

  • Особи з інвалідністю з-поміж ліквідаторів наслідків аварії та потерпілих.
  • Ліквідатори другої категорії.
  • Діти з інвалідністю внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Право на пільговий проїзд мають ветерани різних служб, зокрема:

  • Ветерани військової служби.
  • Ветерани органів внутрішніх справ.
  • Ветерани Національної поліції.
  • Ветерани податкової міліції.
  • Ветерани Бюро економічної безпеки України.
  • Ветерани державної пожежної охорони.
  • Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України.
  • Ветерани служби цивільного захисту.
  • Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.