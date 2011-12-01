Які пільги доступні родинам зниклих безвісти військових

Найближчі родичі зниклих воїнів можуть розраховувати на різні види пільг. Серед них – знижка на оплату комуналки та безкоштовний проїзд.

Хто має право на пільги?

Право на пільги мають родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час несення служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Це можуть бути:

батьки;

дружина/чоловік;

діти, які не досягли повноліття, або повнолітні діти з інвалідністю з дитинства.

Які пільги мають родичі зниклих безвісти військових?

Медичні пільги

Якщо зниклий військовий прослужив у не менш як 20 років, члени його сім’ї мають право на медичне обслуговування в закладах Міноборони та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах Міноборони.

Комуналка й житло

Сім’ям зниклих військовослужбовців у позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов надаються житлові приміщення.

Також родинам доступна пільга на оплату житлово-комунальних послуг: 50% знижка плати за квартплату та комуналку.

Окрім цього члени сімей військовослужбовців, які зникли безвісти під час проходження військової служби, мають право на безоплатне одержання в приватну власність будинку чи квратири, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

Освіта дітей

Діти військовослужбовців, яких суд визнав безвісти зниклими при несенні служби, можуть бути зараховані до державних та комунальних вишів поза конкурсом.

Їхнє навчання оплачується з державного або місцевого бюджету, це можливо упродовж трьох років після закінчення школи. Також такі діти мають право на першочергове зарахування до дитячих садків за місцем проживання.

Пільговий проїзд

Батьки зниклих військовослужбовців користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського громадського транспорту у межах свого району, приміського транспорту, а також залізницею чи літаком з 50% знижки.

Грошові виплати

Батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям-особам з інвалідністю з дитинства військовослужбовців, які зникли безвісти, держава виплачує одноразову грошову компенсацію в розмірі суми державного страхування військовослужбовців.