Пільги для військових: як оформити знижки для сплати комуналки
- Військовослужбовці та їхні родини в Україні мають право на пільги з оплати комунальних послуг.
- Знижки залежать від статусу (УБД, інвалідність, учасники війни, члени сімей загиблих).
В Україні військовослужбовці, ветерани та їхні родини мають право на пільги. Зокрема й на допомогу щодо оплати комунальних послуг.
Пільги для військових
Йдеться про знижки на вивезення сміття, придбання твердого палива і скрапленого газу, управління будинком, оплату рахунків за електроенергію, воду, газ тощо, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Розмір пільги залежить від статусу людини:
- УБД – 75% знижки;
- особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- учасники війни – 50%;
- члени сімей загиблих – 50%.
Пільгу можна оформити онлайн (через мобільний застосунок або портал ПФУ), особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або військову адміністрацію. Для цього потрібні наступні документи:
- паспорт;
- документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
- податковий номер;
- реквізити надавачів послуг та особові рахунки.
Якщо військовий не може подати заяву особисто (через службу, лікування тощо), це може зробити член родини – за наявності документа, що підтверджує родинний зв’язок,
– пояснили у Мінсоцполітики.
Пільги надаються у грошовій формі. Таким чином людина щомісячно самостійно сплачує повну вартість ЖКП.
Зверніть увагу! Кошти виплачуються Пенсійним фондом на банківський рахунок або через "Укрпошту", а спосіб виплати зазначається у заяві.