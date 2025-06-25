Пільги для військових: як оформити знижки для сплати комуналки

В Україні військовослужбовці, ветерани та їхні родини мають право на пільги. Зокрема й на допомогу щодо оплати комунальних послуг.

Пільги для військових

Йдеться про знижки на вивезення сміття, придбання твердого палива і скрапленого газу, управління будинком, оплату рахунків за електроенергію, воду, газ тощо, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Розмір пільги залежить від статусу людини:

УБД – 75% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

учасники війни – 50%;

члени сімей загиблих – 50%.

Пільгу можна оформити онлайн (через мобільний застосунок або портал ПФУ), особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП або військову адміністрацію. Для цього потрібні наступні документи:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

податковий номер;

реквізити надавачів послуг та особові рахунки.

Якщо військовий не може подати заяву особисто (через службу, лікування тощо), це може зробити член родини – за наявності документа, що підтверджує родинний зв’язок,

– пояснили у Мінсоцполітики.

Пільги надаються у грошовій формі. Таким чином людина щомісячно самостійно сплачує повну вартість ЖКП.

Зверніть увагу! Кошти виплачуються Пенсійним фондом на банківський рахунок або через "Укрпошту", а спосіб виплати зазначається у заяві.