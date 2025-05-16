Які пільги мають ветерани праці в Україні

У 2025 році ветерани праці в Україні можуть розраховувати на низку пільг. Зокрема, на безоплатне медичне обслуговування, податкові пільги, знижки на комунальні послуги та право на пільгове користування громадським транспортом.

Які пільги мають ветерани праці

Для ветеранів праці передбачена компенсація витрат на лікування, право на отримання житла чи земельної ділянки для індивідуального будівництва або ведення садівництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Додатково ветерани праці можуть отримати тверде паливо (дрова чи вугілля) для опалення, скористатися пільговим кредитом на будівництво (до 10 років), вступити до житлових і гаражних кооперативів та безкоштовно підключити домашній телефон.

Зауважте! Окрім того, їм надається можливість щорічно брати додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів у зручний для себе час, незалежно від основної відпустки.

Медичні пільги

Після виходу на пенсію або зміни місця роботи ветерани праці не втрачають право на низку медичних переваг. Зокрема, вони можуть і далі обслуговуватись у тій поліклініці, до якої були прикріплені раніше.

До основних медичних пільг належать:

безкоштовне медичне обслуговування у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

першочергове право на госпіталізацію у випадку потреби;

пільгове або безоплатне забезпечення медикаментами за рецептами лікарів;

санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань (за наявності фінансування з бюджету).

Крім того, вони мають право на такі медичні пільги: безкоштовне зубне протезування, щорічне медичне обстеження, профілактичне лікування, госпіталізацію за потреби, а також безоплатне обслуговування в медичних закладах і аптеках.