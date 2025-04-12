Інвалідність І групи у 2025 році: які нові виплати та пільги доступні

До першої групи інвалідності належать особи, які повністю втратили працездатність і потребують постійного догляду. Для них передбачено ряд пільг та виплат.

Яка пенсія для людей з інвалідністю І групи

Виплата для осіб з інвалідністю з дитинства І групи становить 100% прожиткового мінімуму, що у 2025 році дорівнює 2 361 гривні. Окрім того, держава надає фінансову підтримку тим, хто доглядає за цими людьми, передає 24 Канал із посиланням на "ФАКТИ".

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Залежно від підгрупи визначається сума виплат:

для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи, підгрупа А — 4 722 гривні (200% прожиткового мінімуму);

(200% прожиткового мінімуму); для осіб з інвалідністю з дитинства першої групи, підгрупа Б — 2 361 гривня (100% прожиткового мінімуму).

Діти з інвалідністю отримують виплати, розмір яких залежить від їхнього віку та підгрупи:

для дітей до 6 років, підгрупа А — 5 163 гривні;

для дітей до 6 років, підгрупа Б — 1 281,50 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років, підгрупа А — 6 392 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років, підгрупа Б — 1 598 гривень.

Які діють пільги для людей з інвалідністю І групи

Ці послуги та пільги спрямовані на покращення якості життя осіб з інвалідністю І групи та забезпечення їхніх основних потреб.

Спеціальні послуги:

Позачергове встановлення домашніх телефонів.

Безкоштовне протезування для дітей з інвалідністю.

Надання сурдотехніки та послуг сурдоперекладу для осіб із порушеннями слуху.

Санаторно-курортне лікування для дітей з інвалідністю.

Пільги на лікарські засоби:

50% знижка або безкоштовне отримання лікарських засобів за рецептом для осіб, що отримують мінімальну пенсію чи соціальну допомогу.

Пільги на медичні та технічні засоби:

Протези: очні, зубні, щелепні.

Сурдотехніка, слухові апарати, окуляри.

Засоби пересування. Включно з електричними кріслами-колісними.

Автомобілі (за медичними показаннями).

Пільги на проїзд: