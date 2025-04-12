Какая пенсия для людей с инвалидностью I группы

Выплата для лиц с инвалидностью с детства I группы составляет 100% прожиточного минимума, что в 2025 году равна 2 361 гривне. Кроме того, государство оказывает финансовую поддержку тем, кто ухаживает за этими людьми, передает 24 Канал со ссылкой на "ФАКТЫ".

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В зависимости от подгруппы определяется сумма выплат:

для лиц с инвалидностью с детства первой группы, подгруппа А - подгруппа А - 4 722 гривны (200% прожиточного минимума);

(200% прожиточного минимума); для лиц с инвалидностью с детства первой группы, подгруппа Б - 2 361 гривна (100% прожиточного минимума).

Дети с инвалидностью получают выплаты, размер которых зависит от их возраста и подгруппы:

для детей до 6 лет, подгруппа А - 5 163 гривны;

для детей до 6 лет, подгруппа Б - 1 281,50 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет, подгруппа А - 6 392 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет, подгруппа Б - 1 598 гривен.

Какие действуют льготы для людей с инвалидностью I группы

Эти услуги и льготы направлены на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью I группы и обеспечение их основных потребностей.

Специальные услуги:

Внеочередное установление домашних телефонов.

Бесплатное протезирование для детей с инвалидностью.

Предоставление сурдотехники и услуг сурдоперевода для лиц с нарушениями слуха.

Санаторно-курортное лечение для детей с инвалидностью.

Льготы на лекарственные средства:

50% скидка или бесплатное получение лекарственных средств по рецепту для лиц, получающих минимальную пенсию или социальную помощь.

Льготы на медицинские и технические средства:

Протезы: глазные, зубные, челюстные.

Сурдотехника, слуховые аппараты, очки.

Средства передвижения. Включая электрические кресла-колесные.

Автомобили (по медицинским показаниям).

Льготы на проезд: