Пенсійні пільги в Україні: які є безкоштовні можливості для пенсіонерів

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Крім того, для пенсіонерів в Україні передбачені певні пільги.

Які послуги надаються пенсіонерам безкоштовно

Таким чином, українські пенсіонери можуть розраховувати на безоплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту. Однак, за винятком таксі. Також вони мають право безкоштовно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення.

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Щобільше, для пенсіонерів також анулювали земельний податок – вони можуть його не сплачувати. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.

! Особи з інвалідністю першої та другої групи також звільняються від сплати земельного податку.

Втім, слід памʼятати, що важливою умовою надання будь-якого безкоштовного права – є наявність пенсійного посвідчення при особі.

Що можна отримати із суттєвою знижкою

Водночас деякі послуги надаються пенсіонерам не лише на безоплатній основі, але й із суттєвою знижкою. Зокрема, пенсіонери можуть оформити субсидію, аби платити менше за ЖКП. Втім, деякі можуть отримати навіть 100% знижку на комуналку.

! Відповідно до закону, повністю звільнити від оплати ЖКП, палива та газу можуть пенсіонерів із сільських місцевостей, які до виходу на пенсію працювали вчителями, медичними працівниками чи працівниками культури.

Також є певні переваги для пенсіонерів у отриманні юридичних послуг. А саме йдеться про такі види допомоги:

фахова консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

! Юридичні послуги можуть надаватися пенсіонерові як безоплатно, так й із суттєвою знижкою.