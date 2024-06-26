Які послуги надаються пенсіонерам безкоштовно
Таким чином, українські пенсіонери можуть розраховувати на безоплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту. Однак, за винятком таксі. Також вони мають право безкоштовно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення.
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Щобільше, для пенсіонерів також анулювали земельний податок – вони можуть його не сплачувати. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.
Втім, слід памʼятати, що важливою умовою надання будь-якого безкоштовного права – є наявність пенсійного посвідчення при особі.
Що можна отримати із суттєвою знижкою
Водночас деякі послуги надаються пенсіонерам не лише на безоплатній основі, але й із суттєвою знижкою. Зокрема, пенсіонери можуть оформити субсидію, аби платити менше за ЖКП. Втім, деякі можуть отримати навіть 100% знижку на комуналку.
Також є певні переваги для пенсіонерів у отриманні юридичних послуг. А саме йдеться про такі види допомоги:
- фахова консультація;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.