Які послуги надаються пенсіонерам безкоштовно

Таким чином, українські пенсіонери можуть розраховувати на безоплатний проїзд в усіх видах наземного транспорту. Однак, за винятком таксі. Також вони мають право безкоштовно пересуватися залізницею, але тільки приміського сполучення.

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Щобільше, для пенсіонерів також анулювали земельний податок – вони можуть його не сплачувати. Головна умова те, що їхня ділянка має відповідати визначеним лімітам.

Цікаво! Особи з інвалідністю першої та другої групи також звільняються від сплати земельного податку.

Втім, слід памʼятати, що важливою умовою надання будь-якого безкоштовного права – є наявність пенсійного посвідчення при особі.

Що можна отримати із суттєвою знижкою

Водночас деякі послуги надаються пенсіонерам не лише на безоплатній основі, але й із суттєвою знижкою. Зокрема, пенсіонери можуть оформити субсидію, аби платити менше за ЖКП. Втім, деякі можуть отримати навіть 100% знижку на комуналку.

Зауважте! Відповідно до закону, повністю звільнити від оплати ЖКП, палива та газу можуть пенсіонерів із сільських місцевостей, які до виходу на пенсію працювали вчителями, медичними працівниками чи працівниками культури.

Також є певні переваги для пенсіонерів у отриманні юридичних послуг. А саме йдеться про такі види допомоги:

фахова консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.