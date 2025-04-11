Пільгові ціни на газ: Кабмін ухвалив рішення щодо тарифів

Уряд України продовжив дію постанови, яка регулює ціни на газ під час війни. Ідеться про Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії.

Кабмін ухвалив рішення щодо цін на газ

Її продовжено до 31 грудня 2025 року включно, пише 24 Канал із посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

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Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 № 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам",

– написав Мельничук.

Він додав, що постанова потрібна задля створення умов забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії. У такий спосіб вони можуть надавати комунальні послуги споживачам в міжопалювальний період 2025 року.

Зауважте! Згідно з постановою, "Нафтогаз Трейдинг" має продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною – 7420 грн за тисячу кубічних метрів.