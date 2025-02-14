Після війни Трамп планує інтегрувати економіки України та США, – міністр фінансів Бессент

Міністр фінансів США виступив із гучною заявою. Він окреслив, що може статися після завершення війни, передає 24 Канал.

Скотт Бессент був у Києві 12 лютого. Тоді він говорив із Зеленським про проєкт угоди щодо природних ресурсів. А з прем'єром Шмигалем – про санкції проти Росії. Тепер же він відповів в ефірі Fox News, навіщо приїздив.

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США й Україна можуть інтегрувати економіки

Нехай народ України знає, що ми очікуємо підзвітності, але ми хочемо бути їхніми партнерами. Америка братиме участь у повоєнній економіці України, включаючи енергетику, ресурси та державні підприємства,

– висловився Бессент.

Таким чином міністр пояснив: був в Україні одразу з двох причин. По-перше, щоб об'єднати обидва народи, а по-друге, щоб "пояснити американцям, що ми маємо частку (в українській економіці, – 24 Канал) і що для них буде створено цінність".

12 лютого Зеленський заявив, що Бессент привіз чернетку угоди про партнерство у видобутку корисних копалин. Ідеться про доступ до українських ресурсів на 500 мільярдів доларів в обмін на допомогу.

Сам очільник міністерства фінансів США назвав угоду такою, яка може дати Україні повоєнний щит безпеки.