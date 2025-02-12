Згідно з угодою, США отримають доступ до українських корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з Бессентом, передає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що відомо про партнерство у видобутку корисних копалин

За словами Зеленського, під час зустрічі з міністром фінансів США він обговорив гарантії безпеки для України, а також партнерство у видобутку корисних копалин. Він зазначив, що його команді вже передали перший драфт та запевнив, що буде зроблено все для його швидкого підписання.

Зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа, зробимо все для того, щоб встигнути до чи на Мюнхенську безпекову конференцію, тому що не хочеться втрачати час,

– каже Зеленський.

Він також додав, що зробить все, щоб команда урядовців попрацювала найближчі 2 дні й була змога зафіксувати якісь відповідні домовленості в Мюнхені.

Бессент зазначив, що в обмін на угоду про видобуток рідкісноземельних металів Сполучені Штати продовжать надавати матеріальну підтримку Україні та її народу. На його думку, це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну є ознакою спільних цінностей та спільної безпеки.

Він також додав, що Дональд Трамп налаштований зробити все можливе для завершення війни, а Вашингтон підтримує незалежність України.