США ведуть особливу стратегію щодо Росі, оскільки, ймовірно, прагнуть відірвати її від Китаю. Адже співпраця Москви й Пекіна щодо нового торгового маршруту може змінити глобальний баланс сил.

Чим важливий Північний морський шлях?

Нещодавно Китай заявив про готовність розвивати інфраструктуру Північного морського шляху разом з Росією. Для США та всього Заходу – це великий виклик, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка

"Сєвєрний морський шлях" – нове поле битви за глобальний вплив. В нас рідко звертають увагу на цю можливу причину стратегії США щодо Росії, яка багатьох може дивувати,

– зазначає Коваленко.

Насправді ж дивуватися нічому, адже цей морський маршрут, за словами Коваленка, відкриває стратегічні переваги для Китаю та Індії:

Північний морський шлях – коротший на 30–40% від Суецького каналу, що знаходиться під контролем Заходу. Він дозволяє зекономити 10-15 днів на транспортуванні товарів, й відповідно, знизити витрати.

Цей маршрут може стати альтернативою Суецькому каналу, а Пекін отримає альтернативний транспортний коридор, на який не впливають західні країни.

Росія цікавиться Північним морським шляхом, адже Китай є великим ринком збуту для її сировини. Завдяки цьому маршруту, вона зможе постачати енергоресурси в Китай та Індію, не боячись потрапити під санкції.

Китай може інвестувати у "Полярний шовковий шлях", Росія хоче розвивати інфраструктуру та криголамний флот, а Індія отримує новий вихід на ринки поза Суецем і Малаккою,

– пояснив керівниц ЦПД.

А от для Заходу цей маршрут зовсім не вигідний:

Через новий глобальний маршрут вплив США на світову логістику зменшиться, тобто Вашингтон втратить частину контролю.

Внаслідок зміцнення позицій Китаю в Арктиці контроль США у цьому регіоні буде підірваний.

Тому США так хочуть відірвати Москву від Пекіну.

Захід ризикує втратити частину контролю над страховими, кредитними й портовими фінансовими потоками. І нарешті морський шлях має військово-стратегічне значення: вихід Китаю в Арктику обмежує можливості ВМС США контролювати комунікації,

– додав Коваленко.

Тому США наразі намагаються наростити свою присутність у Арктиці, розвивають арктичний флот і будуть нові криголами.

За словами Коваленка, Вашингтон створює "арктичний пояс союзників" разом з Канадою, Данією та Норвегією, щоб протидіяти китайському впливу, та просуває ідею "вільної навігації у Арктиці", аби обмежити монополію Росії на Північний морський шлях.

В питанні політики США щодо Росії варто дивитися і на цей глобальний вимір. Втім, як на мене, єдиний шанс – зміна режиму в Росії, як мінімум,

– наголосив Коваленко.

Також Росія активно нарощує флот криголамів, що дозволяє збільшити навігаційні можливості навіть у критичний час року. Однак шлях досі не став масовим маршрутом через високі витрати, екологічні ризики, незручні логістичні вузли й необхідність криголамної підтримки.

