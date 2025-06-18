Окупанти формують в регіоні економічний та військовий плацдарм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Черняка.

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Росія нарощує присутність в Арктиці: чим це загрожує світу

На тлі кліматичних змін і зростання інтересу до Північного морського шляху Росія активізувала свою присутність в Арктиці. За даними ГУР, для цього росіяни використовують державні структури, зокрема так званий "Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут".

Окрім формальної наукової мети, цей інститут виконує такі завдання:

проводить геологічну розвідку нових газових і нафтових родовищ;

аналізує льодову обстановку в Північному морі для прокладання судноплавних маршрутів;

моделює зміни клімату та океанографічних умов до 2035 року з метою довгострокового планування експлуатації регіону.

Як передає розвідка, ці дані мають подвійне призначення і можуть використовуватися як для цивільного використання, так і для військового флоту.

Якщо міжнародна спільнота й надалі недооцінюватиме ці процеси, Північ може стати наступною зоною напруження,

– наголосив Черняк.

Крім цього, як заявив Андрій Черняк, росіяни також інвестують в розвиток інфраструктури. У регіоні вони встановлюють супутникове та навігаційне обладнання. Воно здатне координувати арктичні операції та забезпечувати дії безпілотних систем.

До слова, Владімір Путін заявив, що через зростання глобального інтересу до Арктики та геополітичну конкуренцію Росії потрібен власний торговий флот у цьому регіоні. Тоді росЗМІ повідомляли, що за його дорученням уряд має розширити інфраструктуру арктичних портів і розглянути можливість будівництва нових гаваней.