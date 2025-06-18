Оккупанты формируют в регионе экономический и военный плацдарм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка.

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Россия наращивает присутствие в Арктике: чем это грозит миру

На фоне климатических изменений и роста интереса к Северному морскому пути Россия активизировала свое присутствие в Арктике. По данным Главного управления разведки МО Украины, для этого россияне используют государственные структуры, в частности так называемый "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Кроме формальной научной цели, этот институт выполняет следующие задачи:

проводит геологическую разведку новых газовых и нефтяных месторождений;

анализирует ледовую обстановку в Северном море для прокладки судоходных маршрутов;

моделирует изменения климата и океанографических условий до 2035 года с целью долгосрочного планирования эксплуатации региона.

Как передает разведка, эти данные имеют двойное назначение и могут использоваться как для гражданского использования, так и для военного флота.

Если международное сообщество и в дальнейшем будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения,

– подчеркнул Черняк.

Кроме этого, как заявил Андрей Черняк, россияне также инвестируют в развитие инфраструктуры. В регионе они устанавливают спутниковое и навигационное оборудование. Оно способно координировать арктические операции и обеспечивать действия беспилотных систем.

К слову, Владимир Путин заявил, что из-за роста глобального интереса к Арктике и геополитической конкуренции России нужен собственный торговый флот в этом регионе. Тогда росСМИ сообщали, что по его поручению правительство должно расширить инфраструктуру арктических портов и рассмотреть возможность строительства новых гаваней.