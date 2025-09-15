США ведут особую стратегию в отношении России, поскольку, вероятно, стремятся оторвать ее от Китая. Ведь сотрудничество Москвы и Пекина по новому торговому маршруту может изменить глобальный баланс сил.

Чем важен Северный морской путь?

Недавно Китай заявил о готовности развивать инфраструктуру Северного морского пути вместе с Россией. Для США и всего Запада – это большой вызов, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко

"Северный морской путь" – новое поле битвы за глобальное влияние. У нас редко обращают внимание на эту возможную причину стратегии США в отношении России, которая многих может удивлять,

– отмечает Коваленко.

На самом деле удивляться нечему, ведь этот морской маршрут, по словам Коваленко, открывает стратегические преимущества для Китая и Индии:

Северный морской путь – короче на 30–40% от Суэцкого канала, находящегося под контролем Запада. Он позволяет сэкономить 10-15 дней на транспортировке товаров, и соответственно, снизить расходы.

Этот маршрут может стать альтернативой Суэцкому каналу, а Пекин получит альтернативный транспортный коридор, на который не влияют западные страны.

Россия интересуется Северным морским путем, ведь Китай является крупным рынком сбыта для ее сырья. Благодаря этому маршруту, она сможет поставлять энергоресурсы в Китай и Индию, не боясь попасть под санкции.

Китай может инвестировать в "Полярный шелковый путь", Россия хочет развивать инфраструктуру и ледокольный флот, а Индия получает новый выход на рынки вне Суэца и Малакки,

– объяснил руководитель ЦПИ.

А вот для Запада этот маршрут совсем не выгоден:

Через новый глобальный маршрут влияние США на мировую логистику уменьшится, то есть Вашингтон потеряет часть контроля.

Вследствие укрепления позиций Китая в Арктике контроль США в этом регионе будет подорван.

Поэтому США так хотят оторвать Москву от Пекина.

Запад рискует потерять часть контроля над страховыми, кредитными и портовыми финансовыми потоками. И наконец морской путь имеет военно-стратегическое значение: выход Китая в Арктику ограничивает возможности ВМС США контролировать коммуникации,

– добавил Коваленко.

Поэтому США сейчас пытаются нарастить свое присутствие в Арктике, развивают арктический флот и будут новые ледоколы.

По словам Коваленко, Вашингтон создает "арктический пояс союзников" вместе с Канадой, Данией и Норвегией, чтобы противодействовать китайскому влиянию, и продвигает идею "свободной навигации в Арктике", чтобы ограничить монополию России на Северный морской путь.

В вопросе политики США в отношении России стоит смотреть и на это глобальное измерение. Впрочем, как по мне, единственный шанс – смена режима в России, как минимум,

– подчеркнул Коваленко.

Что известно о Северном морском пути? Северный морской путь (NSR) – это морской коридор вдоль российского арктического побережья от Карского моря через Берингов пролив до Тихого океана, который значительно сокращает расстояние между Азией и Европой. В 2024 году по NSR перевезли рекордные 38 миллионов тонн грузов, включая транзитные маршруты.

Также Россия активно наращивает флот ледоколов, что позволяет увеличить навигационные возможности даже в критическое время года. Однако путь до сих пор не стал массовым маршрутом из-за высоких затрат, экологических рисков, неудобные логистические узлы и необходимость ледокольной поддержки.

Как страны интересуются Арктикой?