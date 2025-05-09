Банкрутство скасовано: "Північний потік-2" продовжить своє існування
- Кантональний суд Цуга у Швейцарії продовжив захист від банкрутства компанії "Північний потік-2", яка досягла домовленості з кредиторами.
- Термін на подання скарги щодо угоди про врегулювання заборгованості становить 10 днів.
Кантональний суд Цуга у Швейцарії неодноразово і понад максимально дозволений термін у 24 місяці продовжував остаточний захист від банкрутства компанії "Північного потоку-2". До 9 травня компанія мала виплатити борги приблизно 150 кредиторам.
"Північний потік-2" уник банкрутства
Тепер Кантональний суд Цуга повідомляє, що компанія досягла домовленості з кредиторами, пише 24 Канал з посиланням на швейцарське видання SRF.
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Угоду про врегулювання заборгованості підтверджена. Але рішення ще можна оскаржити.
Важливо! За словами призначеного керуючого Філіпа Поссі, строк на подання скарги становить 10 днів.
Що відомо про "Північний потік-2"
"Північний потік-2" – одна з двох компаній-операторів газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі. 26 вересня 2022 року три з чотирьох газопроводів були пошкоджені вибухами. Єдина вціліла труба належить "Північному потоку-2", але досі не була введена в експлуатацію. Німеччина відмовила у дозволі на її використання незадовго до початку війни в лютому 2022 року.
Зауважте! Як компанія планує діяти далі — наразі невідомо.
Яким було ставлення до "Північного потоку"?
Як зазначає видання, "Північний потік" від початку був геополітично суперечливим проєктом. Те, що російський газ напряму надходив до Німеччини, обурювало багато європейських країн. Усі президенти США, включно з Дональдом Трампом під час його першої каденції, активно виступали проти цього проєкту.