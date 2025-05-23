Орбан прагне запобігти плану ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, висловився щодо енергетичної ситуації. Свою думку він оголосив у п’ятничному радіоінтерв’ю в етері радіо Kossuth.

Угорщина прагне зупинити план ЄС щодо відмови від нафти та газу з Росії

Річ у тім, що Угорщина хоче запобігти реалізації плану ЄС про заборону імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на Index.

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У політиці цін на енергоносії хочуть нашкодити росіянам, а через це допомогти Україні, однак Угорщина дотримується протилежної позиції,

– сказав Орбан.

Він наголосив, що уряд не дозволить поширення цієї політики на Угорщину. Зокрема представник угорського уряду додав, що подібної позиції дотримується і словацький прем’єр Роберт Фіцо. Мовляв, їм обом важливо, щоб енергія була доступною для населення.

Не божевільні сидять у прем’єрських кріслах,

– заявив Віктор Орбан.

Прем’єр Угорщини зазначив, що план щодо України, який хоче реалізувати Європейський Союз, полягає в тому, щоб заборонити купівлю газу й нафти з Росії. За його словами, будівництво газопроводу з південного напрямку було "витривалою й хитрою роботою".

Орбан також сказав, що якщо Україні вдасться добитися в ЄС заборони на імпорт російського газу, Угорщина змушена буде щорічно платити на 800 мільярдів форинтів більше за енергію.

У такому разі рахунки за електроенергію подвояться, а за опалення зростуть у чотири рази. Ми маємо цьому протистояти,

– зробив заяву Віктор Орбан.

Орбан також згадав, що раніше всі виступали проти газового з’єднання між Словаччиною та Угорщиною. Проте тепер Словаччина отримує газ саме з Угорщини.

За його словами, також збудовано газогін на південь, що було великою, скоординованою операцією. При цьому ключовою точкою, на думку Орбана, є Туреччина, оскільки енергія надходить і звідти.

Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що ЄС планує укласти угоду з Україною, за якою та має утримувати армію чисельністю близько мільйона осіб, навіть без війни. За словами Орбана, "це платитимемо ми, європейці".

Він підкреслив, що армії Європи "слабкі".Однак тепер країни платитимуть зарплату, хоча "Україна — це політично нестабільна держава".

Важливо! На його думку, це може перерости у серйозну загрозу безпеці. Тому Орбан сказав, що його країна не відправлятиме гроші угорців в Україну, а якщо пустити її до ЄС, то "вона висмокче всі кошти, як губка".