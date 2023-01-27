Чи є причини для девальвації та перегляду офіційного курсу долара
У НБУ запевнили, що причин для девальвації наразі немає. Ба більше регулятор має достатні запаси золото-валютних резервів для утримання офіційного курсу на поточному рівні.
Про це під час брифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає 24 Канал.
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Він також додав, що валютний ринок залишається стійким, навіть попри зростання інтервенцій, яке відбулося в грудні і спостерігається в січні.
Наголошую, що збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.
Стан золото-валютних резервів
Гілетій розповів, що у НБУ наприкінці цього місяця очікують, що золото-валютні резерви складуть 30 мільярдів доларів.
Резервів достатньо, і зараз немає жодних підстав для переприв'язки чи перефіксації курсу,
– підкреслив він.
Банкір відмітив й те, що збільшення попиту на валюту останнім часом було викликано зростанням попиту на імпортні товари, зокрема генератори.