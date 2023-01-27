Чи є причини для девальвації та перегляду офіційного курсу долара

Він також додав, що валютний ринок залишається стійким, навіть попри зростання інтервенцій, яке відбулося в грудні і спостерігається в січні.

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Про це під час брифінгу розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає 24 Канал .

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Наголошую, що збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Стан золото-валютних резервів

Зараз офіційний курс долара складає 36,6 гривні. Що стосується готівкового, то він перебуває в діапазоні від 40,15 до 40,78 гривні станом на 27 січня.

Гілетій розповів, що у НБУ наприкінці цього місяця очікують, що золото-валютні резерви складуть 30 мільярдів доларів.

Резервів достатньо, і зараз немає жодних підстав для переприв'язки чи перефіксації курсу,

– підкреслив він.

Банкір відмітив й те, що збільшення попиту на валюту останнім часом було викликано зростанням попиту на імпортні товари, зокрема генератори.