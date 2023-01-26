Відповідно для українців все залишається без змін – депозитні та кредитні ставки суттєво не зміняться. Також регулятор вирішив продовжити підвищення нормативів формування банками обов’язкових резервів. На думку НБУ, це сприятиме подальшому зростанню привабливості гривневих активів, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції.

До теми НБУ вперше у 2023 році перегляне облікову ставку: чи є причини для підвищення

Нагадаємо, що за допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Відповідно, якщо інфляція висока – збільшує й коли контрольована – знижує.

Що прогнозували банкіри

Банкіри опитані напередодні 24 Каналом прогнозували, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 25%. Іван Світек зауважував, що попри уповільнення траєкторії інфляції наприкінці року, темпи зростання споживчих цін залишаються дуже високими, що вимагає від НБУ притримуватися жорсткої монетарної політики.

Ситуація з Інфляцією

В НБУ зауважили, що все ще залишається на досить високому рівні, хоча й дещо стабілізувалась протягом останніх місяців.

Андрій Пишний Голова Національного банку Водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Крім того, витрати бізнесу й надалі зростали внаслідок енергетичного терору росії. Інфляційні очікування, попри стабілізацію, залишалися підвищеними.

Коли чекати на сповільнення інфляції

Регулятор прогнозує, інфляція поступово знижуватиметься. Тож у 2023 році вона може знизитись до 18,7% з нинішніх понад 30%. Цьому сприятимуть:

збереження жорстких монетарних умов,

зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії,

міжнародна фінансова допомога,

спільні дії НБУ та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень.

НБУ розраховує, що все це дасть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.