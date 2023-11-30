"Нафтогаз" запровадив нову послугу: що зміниться для споживачів

Компанія "Нафтогаз України" запровадила нову послугу для споживачів. Тепер сплачувати за користування газом можна буде через термінали "Ощадбанку".

Що зміниться

Відтепер споживачам не обов'язково чекати на паперовий рахунок, аби розрахуватися за спожитий газ. Платіжні документи будуть доступні в терміналах самообслуговування "Ощадбанку".

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Таких терміналів в Україні нині понад 2,5 тисячі. Рахунки можна роздрукувати після 10-го числа й одразу ж оплатити.

Як скористатися сервісом

Для клієнтів "Нафтогазу" послуга буде безплатною.

Аби скористатися послугою, необхідно ввести у пошук "Нафтогаз" та обрати потрібну дію. Далі — ввести свій особовий рахунок та прізвище у відповідних полях. Після цього можна буде оплатити рахунок чи надрукувати сформовані документи:

рахунок за газ;

акт звірки розрахунків;

довідку про відсутність заборгованості.

Зворотний зв'язок щодо використання послуги можна надати за телефонами контакт-центру "Нафтогазу":