Что изменится
Теперь потребителям необязательно ждать бумажный счет, чтобы рассчитаться за потребленный газ. Платежные документы будут доступны в терминалах самообслуживания "Ощадбанка".
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Таких терминалов в Украине сейчас более 2,5 тысячи. Счета можно распечатать после 10 числа и сразу оплатить.
Как воспользоваться сервисом
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести в поиск "Нафтогаз" и выбрать нужное действие. Далее – ввести свой лицевой счет и фамилию в соответствующих полях. После этого можно будет оплатить счет или напечатать сформированные документы:
- счет за газ;
- акт сверки расчетов;
- справку об отсутствии задолженности.
Обратную связь по использованию услуги можно предоставить по телефонам контакт-центра "Нафтогаза":
- 066-300-2-888
- 098-300-2-888
- 093-300-2-888.