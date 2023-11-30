Что изменится

Теперь потребителям необязательно ждать бумажный счет, чтобы рассчитаться за потребленный газ. Платежные документы будут доступны в терминалах самообслуживания "Ощадбанка".

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Таких терминалов в Украине сейчас более 2,5 тысячи. Счета можно распечатать после 10 числа и сразу оплатить.

Обратите внимание! Для клиентов "Нафтогаза" услуга будет бесплатной.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести в поиск "Нафтогаз" и выбрать нужное действие. Далее – ввести свой лицевой счет и фамилию в соответствующих полях. После этого можно будет оплатить счет или напечатать сформированные документы:

счет за газ;

акт сверки расчетов;

справку об отсутствии задолженности.

Обратную связь по использованию услуги можно предоставить по телефонам контакт-центра "Нафтогаза":