Що зміниться

Відтепер споживачам не обов'язково чекати на паперовий рахунок, аби розрахуватися за спожитий газ. Платіжні документи будуть доступні в терміналах самообслуговування "Ощадбанку".

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Таких терміналів в Україні нині понад 2,5 тисячі. Рахунки можна роздрукувати після 10-го числа й одразу ж оплатити.

Як скористатися сервісом

Аби скористатися послугою, необхідно ввести у пошук "Нафтогаз" та обрати потрібну дію. Далі — ввести свій особовий рахунок та прізвище у відповідних полях. Після цього можна буде оплатити рахунок чи надрукувати сформовані документи:

  • рахунок за газ;
  • акт звірки розрахунків;
  • довідку про відсутність заборгованості.

Зворотний зв'язок від використання послуги можна надати за телефонами контакт-Центру "Нафтогазу":

  • 066-300-2-888
  • 098-300-2-888
  • 093-300-2-888