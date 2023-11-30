Що зміниться

Відтепер споживачам не обов'язково чекати на паперовий рахунок, аби розрахуватися за спожитий газ. Платіжні документи будуть доступні в терміналах самообслуговування "Ощадбанку".

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Таких терміналів в Україні нині понад 2,5 тисячі. Рахунки можна роздрукувати після 10-го числа й одразу ж оплатити.

Зауважте! Для клієнтів "Нафтогазу" послуга буде безкоштовною.

Як скористатися сервісом

Аби скористатися послугою, необхідно ввести у пошук "Нафтогаз" та обрати потрібну дію. Далі — ввести свій особовий рахунок та прізвище у відповідних полях. Після цього можна буде оплатити рахунок чи надрукувати сформовані документи:

рахунок за газ;

акт звірки розрахунків;

довідку про відсутність заборгованості.

Зворотний зв'язок від використання послуги можна надати за телефонами контакт-Центру "Нафтогазу":