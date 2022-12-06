Платіжки за світло будуть меншими: кого це стосується

В Україні через часті відключення електроенергії розрахунок платіжок за електроенергію дещо зміниться. Відтепер сума, яка нараховується у разі відсутності свідчень лічильника, буде меншою.

Вона залежатиме від коефіцієнта якості подання електроенергії. Тобто, якщо світла не було довго, загальна сума буде меншою.

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Як тепер розраховують платіжку

У НКРЕКП повідомили, що понижувальний коефіцієнт має враховувати весь період, коли господар не отримував електроенергію. Такий спосіб розрахунку діятиме, якщо українець не передав покази лічильника.

Відтепер оператори системи повідомлятимуть НКРЕКП до 25 числа місяця про величину застосованого знижувального коефіцієнта зміни споживання е/е під час розрахунку обсягів надходження до електричних мереж.

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