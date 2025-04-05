У новому прогнозі на квітень євро не перетинає позначки у 46 гривень

Попри події на світових ринках курс євро з 7 квітня залишатиметься у стабільних межах. Максимальна позначка, до якої може вирости валюта, сягає 45,50 гривні. Водночас напередодні Великодня незначні коливання можуть бути присутні на ринку.

Як євро змінюватиметься у квітні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на готівковому ринку може збільшитися пропозиція напередодні Великодня. Це через те, що частина громадян можуть продавати валюту.

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Лєсовий додає, ці кошти можуть витрачатися саме для святкових приготувань.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що попит і пропозиція на готівковому ринку будуть в балансі, що стане запорукою незначних курсових коливань.

Очікується, що коридори валютних коливань можуть перебувати наступного тижня на рівні 44,50 – 45,50 гривні за євро на міжбанку та на готівковому ринку.

Лєсовий каже, що міжкурсова різниця на безготівковому та готівковому ринках буде мінімальною, а поточні курсові зміни відповідатимуть досить усталеній системі валютних змін в рамках режиму керованої гнучкості.

Зверніть увагу! Наразі відсутні причини для будь-яких ажіотажних проявів. Попри війну та міжнародний тиск зміни на валютному ринку можуть бути пов'язані переважно з економічними факторами.