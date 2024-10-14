У Києві розпочався опалювальний сезон: коли буде тепло у домівках

У Києві з 14 жовтня розпочався опалювальний сезон, який спершу охопить лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади соціальної сфери. Коли буде опалення в житлових будинках, читайте далі.

Коли кияни відчують тепло в оселях

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що тепло буде підʼєднано за індивідуальними заявками керівників соціальних установ, з урахуванням їхньої специфіки. Що стосується житлових будинків, то опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура знизиться до +8 градусів.

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Віталій Кличко Міський голова Києва Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Зазначається, що рішення про початок опалювального сезону було ухвалено з урахуванням таких факторів, як:

забезпечення комфорту для мешканців Києва;

раціональне використання енергоресурсів;

економне споживання електроенергії.

Чи буде підвищення тарифів на опалювальний сезон

Мораторій на підвищення тарифів все ще триває й у цьому опалювальному сезоні, тому вартість газу, гарячої води та опалення не зміниться до 30 квітня 2025 року

Зокрема, споживачі "Нафтогазу" платитимуть 7,96 гривні за кубометр газу, тоді як інші постачальники мають ціни від 7,70 до 9,99 гривні.

Водночас для більшості населення тариф на електроенергію складе 4,32 гривні за кіловат, тоді як використання електроопалення обійдеться у 2,64 гривні за кіловат-годину за умови затвердження проєкту.

Зауважте! Пільговий тариф діятиме лише на перші 2 000 кіловатів на місяць. Тому при перевищенні цієї межі плата буде за стандартною ціною.