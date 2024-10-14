Когда киевляне почувствуют тепло в домах
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что тепло будет подключено по индивидуальным заявкам руководителей социальных учреждений, с учетом их специфики. Что касается жилых домов, то отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов.
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Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.
Отмечается, что решение о начале отопительного сезона было принято с учетом таких факторов, как:
- обеспечение комфорта для жителей Киева;
- рациональное использование энергоресурсов;
- экономное потребление электроэнергии.
Будет ли повышение тарифов на отопительный сезон
Мораторий на повышение тарифов все еще продолжается и в этом отопительном сезоне, поэтому стоимость газа, горячей воды и отопления не изменится до 30 апреля 2025 года
- В частности, потребители "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа, тогда как другие поставщики имеют цены от 7,70 до 9,99 гривны.
В то же время для большинства населения тариф на электроэнергию составит 4,32 гривны за киловатт, тогда как использование электроотопления обойдется в 2,64 гривны за киловатт-час при условии утверждения проекта.
Заметьте! Льготный тариф будет действовать только на первые 2 000 киловатт в месяц. Поэтому при превышении этого предела плата будет по стандартной цене.