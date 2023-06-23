Зараз з курсом все стабільно, але чи буде так завжди: чого чекати від долара до кінця літа

Впродовж декількох місяців долар на готівковому ринку суттєво опустився. Лише станом на зараз валюта в обмінниках коливається в межах від 36,6 до 37,3 гривні. Тобто готівковий курс фактично на рівні офіційного.

Яка зараз ситуація на ринку

У коментарі 24 Каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, розповів, що зараз ми знаходимося у ситуації, коли пропозиції валюти більше, ніж попиту на неї. Стабільність курсу формує певне заспокоєння серед населення.

Читайте також Обмінники зобов'язані приймати стару й пошкоджену валюту: Рада пропонує карати порушників

А отже, у такому випадку, в людей формується думка про те, що заощадження можна залишати у гривнях й не потрібно їх переводити у долари.

Борис Кушнірук Економічний експерт Крім того, долари вивозити немає куди. Це все призвело до того, що потреба у валюті скоротилася. Відповідно до цього ми побачили усі ці історії з тим, що купюри не приймали. Це показник того, що банки та інші установи мають можливість "крутити носом".

Липневий курс долара: чого чекати

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, спрогнозував, що у липні ситуація на готівковому валютному ринку залежатиме насамперед від кількох головних економічних чинників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Перший із них – це позиція НБУ щодо подальшого "зрівняння" всіх наявних курсів в один (на основі офіційного курсу валют). Відтак головним "маркером" може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення. Такий крок регулятора сигналізуватиме про впевненість в економіці та можливій подальшій лібералізації міжнародного валютного ринку України. Зменшення облікової ставки в найближчі місяці призведе до поступового зниження ставок за депозитними сертифікатами НБУ, що своєю чергою вплине на ціноутворення депозитних ставок.

Далі йде збільшення привабливості депозитних вкладів, як гривневих, так і в іноземній валюті.

Разом з гривневими "тривалими" депозитами від 9 місяців до 1 року, ставки за якими знаходяться на "піку" у 20 – 21% (понад 70% нових депозитів укладається терміном від 9 місяців до 1 року саме під максимальні відсотки), очікується поступова популяризація і вкладів у доларах та євро.

Обсяги й системність макрофінансової допомоги від західних партнерів;

у червні в деяких банках спостерігалося підвищення ставок за валютними депозитами з мізерних 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% річних.

Зазвичай щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів допомоги, ці кошти йдуть на те, щоб збалансувати державний бюджет і тримати українську економіку у стабільному стані,

– додає Лєсовий.

Збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку;

А також розвиток внутрішньоекономічної діяльності й "експортні" надходження валюти.

Важливим непрямими факторами, що можуть впливати на ринок, є події на фронті. Будь-які оптимістичні новини додаватимуть впевненості й снаги громадянам, натомість "чавитимуться" будь-які панічні прояви на ринку.

Водночас за даними Держстату, у січні – квітні 2023 року експорт товарів становивза аналогічний період 2022 року.

Відтак, підсумовує експерт, зараз достатньо підстав вважати, що у липні ситуація на валютному ринку збережеться відносно стабільною, але з поступовою реалізацією тренду на подальше зміцнення гривні.

Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют,

– каже співрозмовник.

До кінця літа не варто очікувати різких змін

Як каже Борис Кушнірук, все залежатиме від НБУ, адже 50% валюти продає саме він. Водночас Олег Пендзин, економіст та член Економічного дискусійного клубу, у розмові з 24 Каналом прогнозує, що курс до кінця літа відповідатиме тим показникам, що є зараз. Звичайно, що буде й певна волатильність.

Олег Пендзин Економіст та член Економічного дискусійного клубу У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, якої прагнув. Маю на увазі те, що є офіційний курс та готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо, якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви.

Що може розвернути курс у бік зростання

на сьогодні валютні резерви України більші, ніж були за останні 11 років незалежності –

Інфляція в Україні все ще присутня і вона доволі суттєва. За даними Державної служби статистики України, споживча інфляція у травні сповільнилася, однак все ще складає 15,3%.

Відповідно до цього, пояснює Кушнірук, усі внутрішні ціни у доларовому еквіваленті зростають. Це не тільки негативно впливає на економіку, але й ще більше ускладнює ситуацію, адже вигідніше тоді імпортувати, а не виробляти в Україні.

У зв'язку з цим я вважаю, що курс не варто відпускати. Все, що продається на міжбанківському валютному ринку – продає Нацбанк. І за таких обставин відкривати ринок – це абсурдно. Виходить так, що є лише один покупець, який все визначає. Тому я за те, щоб провести прогнозовану девальвацію,

– пояснює Кушнірук.

Наприклад, по 1% щомісяця. Таким чином, це стимулюватиме внутрішнє виробництво, аби воно було більш активним. І, у такому випадку, закладатиметься можливість для поступового відпускання курсу.

Однак Пендзин зауважує, що конференція у Лондоні 21 червня щодо питань відновлення України відповіла на усі головні питання.

Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів попри будь-які негаразди. Тому я думаю, що несподіваного курсу в нас не буде,

– запевняє він.