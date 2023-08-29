Як подати показники газового лічильника: покрокова інструкція

Від того, наскільки правильно ви знімете показники газового лічильника, залежить сума комунальних, яку вам доведеться сплатити. Як правильно передавати дані про спожитий газ, читайте далі.

Як зняти показники лічильника газу

Зафіксувати показники доволі легко. Аби зрозуміти скільки саме ви витратили газу, запишіть цифри, не враховуючи нулі, значення після коми та символи на червоному тлі.

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Показники подаються щомісяця з 28 по 5 число. Якщо ви не зафіксуєте дані вчасно, вам нарахують середнє значення. Зауважте, що цей показник може бути набагато вищим за ваші витрати.

Куди передавати показники лічильника

Першочергово вам потрібно визначити, хто саме ваш постачальник газу. Назву компанії можна побачити на платіжках або знайти в інтернеті, відповідно до адреси.

Якщо ваш постачальник відноситься до "Нафтогазу", ви можете передавати показники та переглядати історію платежів через особистий кабінет.

Клієнти Кропивницької, Харківської та Дніпровської газмереж, також мають змогу фіксувати дані онлайн.

Додатково ви можете передати показники лічильника так:

SMS

Відправте повідомлення з показниками на номер 4647.

Телефоном

Зателефонуйте на один з вказаних номерів:

056-747-76-35;

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888;

057-708-01-87.

Вкажіть вашу адресу та назвіть показники. Спеціаліст внесе дані у електронну систему.