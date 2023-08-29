Как снять показатели счетчика газа

Зафиксировать показатели довольно легко. Чтобы понять, сколько именно вы потратили газа, запишите цифры без учета нуля, значения после запятой и символов на красном фоне.

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Показатели подаются ежемесячно с 28 по 5 число. Если вы не зафиксируете данные вовремя, вам начислят среднее значение. Обратите внимание, что этот показатель может быть намного выше ваших затрат.

Куда передавать показатели счетчика

Первоначально вам нужно определить, кто именно ваш поставщик газа. Название компании можно увидеть на платежках или найти в интернете в соответствии с адресом.

Если ваш поставщик относится к "Нафтогазу", вы можете передавать показатели и просматривать историю платежей через личный кабинет.

Клиенты Кропивницкой, Харьковской и Днепровской газсетей также могут фиксировать данные онлайн.

Дополнительно вы можете передать показатели счетчика следующим образом:

SMS

Отправьте сообщение с показателями на номер 4647.

Телефоном

Позвоните по одному из указанных номеров:

056-747-76-35;

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888;

057-708-01-87.

Укажите ваш адрес и назовите показатели. Специалист внесет данные в электронную систему.