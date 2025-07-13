Не згайте час – деяким українцям потрібно подати заяву до ПФУ, аби не втратити пенсії
- Деякі пенсіонери мають подати заяву до Пенсійного фонду України до 31 грудня.
- Якщо інформація не надійде вчасно, то Пенсійний фонд може призупинити пенсійні виплати.
Деяким українцям слід подати заяву до Пенсійного фонду. Інакше вони ризикують втратити свої виплати.
Кому потрібно подати заяви до ПФУ?
Йдеться про пенсіонерів в окупації, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
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Річ у тім, що люди пенсійного віку, що виїхали до Росії під час окупації або ж перебувають наразі на ТОТ, мають подати заяву про неотримання пенсії від країни-агресорки. Це слід зробити до 31 грудня.
Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від РФ, та подати до ПФУ,
– пояснили у відомстві.
Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають:
- раз на рік проходити фізичну ідентифікацію (щороку до 31 грудня).
- здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.
Важливо! Якщо інформація не надійде до встановленого терміну, Пенсійний фонд має право призупинити пенсію до моменту з’ясування обставин.