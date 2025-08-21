Жорстка економія: в Росії збільшать податки та скоротять витрати
- Росія планує зміни щодо податків та скорочення витрат для підтримки оборонного бюджету.
- Бюджетні витрати на оборону та безпеку у 2025 році складатимуть 41% від загальних витрат, досягаючи найвищого рівня з часів Холодної війни.
Під тиском воєнних втрат підвищення податків у Росії буде неминучим. Путін заперечує те, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит бюджету все ж зростає.
Як планують економити в Росії?
Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високі витрати на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Бюджетні витрати майже подвоїлися в номінальному вираженні з моменту повномасштабного в лютому 2022 року.
Сукупні витрати в розмірі 17 трильйонів рублів на оборону та національну безпеку у 2025 році є найвищими з часів Холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат, і роблячи оборонний сектор основним рушієм економічного зростання, оскільки цивільне виробництво скорочується.
Як висновок, Голова Комітету Ради Федерації в Росії з питань бюджету та фінансових ринків Анатолій Артамонов заявив наприкінці липня 2025 року, що Росії необхідно "терміново розпочати фіскальну консолідацію" на тлі дедалі песимістичніших економічних показників та зниження доходів від нафти і газу.
Росії, можливо, доведеться скорочувати витрати, не пов’язані з обороною, на 2 трильйони рублів щороку до 2028 року та перенаправляти ці заощадження до оборонного бюджету,
– пишуть у виданні.
В якому стані економіка Росії?
Станом на кінець липня стало відомо, що російська економіка стикається з глибокими проблемами через спрямування ресурсів на війну, що веде до занепаду цивільного сектору. Експорт енергоресурсів не підтримує економіку, зокрема вугільна промисловість і металургія перебувають у кризі через втрату ринків та інвестицій.
Остаточно позбавити Росію грошей можуть удари по російських НПЗ. Глибинні удари по Росії за 2025 рік завдали збитків ворогу на понад 4% ВВП. Це 74,1 мільярда доларів. І компенсувати ці гроші ворогу складно.
Наприкінці серпня стало відомо, що у Росії виникла серйозна паливна криза, зокрема в Примор'ї, Забайкаллі та окупованому Криму. На заправках величезні черги, паливо видають по талонах. Одна з причин проблем з пальним – атаки дронів на НПЗ.