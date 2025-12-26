Війна коштом росіян: Путін знайшов виправдання для підвищення податків

Під тиском санкцій і мільярдних витрат на війну проти України у Росії закінчуються гроші, тому доводиться підвищувати податки. Однак глава Кремля Володимир Путін заявив, що росіяни нібито "з розумінням" ставляться до підвищення податків, оскільки ці кошти підуть на оборону.

Як у Кремлі виправдовують підвищення податків?

Тобто російська влада виправдовує фіскальний тиск війною, а її вартість планує перекласти безпосередньо на населення, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, податкова реформа 2026 року має поповнити російський бюджет щонайменше на 2,3 трильйона рублів, тобто близько 30 мільярда доларів.

Втім, для простих росіян вона фактично означатиме зростання цін.

Понад 1,2 трильйона рублів (16 мільярдів доларів) нових надходжень держава фактично витягне з кишень споживачів, що призведе до прискорення інфляції та зниження рівня життя,

– наголошують у ЦПД.

Показово, що при цьому Путін продовжує стверджувати, що у Росії дуже низький рівень безробіття і майже повна зайнятість, а економіка буцімто цілком здорова.

Водночас в реальності так звана "стабільність" у Росії досягається за рахунок мобілізації, скорочення інвестицій у цивільний сектор, деградації освіти та ручного управління статистичними даними.

Кремль вкотре маскує економічні проблеми пропагандою про "єдність" і "підтримку". Підвищення податків – це не ознака сили економіки Росії, а наслідок виснаження бюджету війною та нездатності режиму фінансувати її без прямого вилучення коштів у населення,

– додали у ЦПД.

Варто знати! За підсумками листопада, Росія зібрала на 5 трильйонів рублів менше податків, ніж планувала, за 7 ключовими податковими статтями.

Як у Росії зростуть податки?

З наступного року у Росії значно зростуть податки. серед ключових змін – підвищення ПДВ та скорочення пільг для бізнесу.

Щоб закрити дірку в бюджеті Мінфін Росії вніс пакет змін до бюджету та податкового законодавства, пише Служба зовнішньої розвідки. Серед них:

підвищення ПДВ до 22%;

різке зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування (з 717 000 доларів до 120 000 доларів);

скасування пільгових страхових тарифів для малого для середнього бізнесу.

Разом з тим російська влада вигадала новий збір для техніки, яку привозять з-за кордону. На першому етапі оподатковуватимуть ноутбуки, смартфони та різну побутову техніку, пізніше – ще й електронні компоненти та модулі. Максимальна ставка податку може сягнути 5 000 рублів (близько 62 долари) за одиницю продукції.

