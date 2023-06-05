Дрони та інша техніка: Кабмін розширив список товарів зі збору на які не треба платити податок

Влада розширила список послуг та товарів на які волонтери можуть збирати кошти без оподаткування. Зокрема йдеться про літальну апаратуру.

На що можна збирати гроші без оподаткування

Згідно з постановою кабміну № 550, без оподаткування можна збирати кошти на:

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літальні апарати, парашути;

апаратуру зв’язку, радіоапаратуру дистанційного керування;

навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об’єктиви камер, оптичні прилади та частини до них;

двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо.

Волонтерів ніби-то змусили платити податок

Також без оподаткування можна займатися субпідрядними роботами, як частиною виробництва та ремонтування безпілотних літальних апаратів.

З 1 червня мережею шириться інформація, що українських волонтерів змусять сплачувати 19,5% податків з донатів українців.

Закон №2747 "Про благодійну діяльність та благодійні організації" звільняє волонтерів від оподаткування з початку повномасштабного вторгнення.

Волонтерка Любов Шипович зазначає, що постанова є застарілою, а цей закон прив’язується до постанови Кабміну №112 від 2016 року. Тобто він не включає усіх товарів та послуг на які збирають кошти волонтери.

Любов Шипович Співзасновниця громадської організації Razom for Ukraine, засновниця благодійного фонду Dignitas В цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів.

До слова, Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі 24 Каналу за 1 червня 2023 року, розповів, що планує ухвалити рішення щодо визначення свого представника, який буде постійно контактувати з волонтерськими організаціями й вирішувати нагальні проблеми, які мають волонтери.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Сподіваюсь, що той розголос, який набули ці питання, дозволить їх вирішити. Але питання, які стосуються Міністерства фінансів, вважаю, були підняти несправедливо. І я хотів би їх спростувати.

Також він порадив зареєструвати свою діяльність волонтерам, адже в майбутньому можуть початися проблеми зі збором коштів.

Тому я б рекомендував з юридичної точки зору гарантувати собі можливість працювати в цьому полі. Це дозволить легалізувати волонтерську діяльність,

– наголосив міністр.

Він підкреслив й те, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно.