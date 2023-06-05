Дрони та інша техніка: Кабмін розширив список товарів зі збору на які не треба платити податок
Джерело:Постанова КМУ
Влада розширила список послуг та товарів на які волонтери можуть збирати кошти без оподаткування. Зокрема йдеться про літальну апаратуру.
На що можна збирати гроші без оподаткування
Згідно з постановою кабміну № 550, без оподаткування можна збирати кошти на:
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- літальні апарати, парашути;
- апаратуру зв’язку, радіоапаратуру дистанційного керування;
- навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об’єктиви камер, оптичні прилади та частини до них;
- двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо.
Волонтерів ніби-то змусили платити податок
З 1 червня мережею шириться інформація, що українських волонтерів змусять сплачувати 19,5% податків з донатів українців.Нагадаємо! Закон №2747 "Про благодійну діяльність та благодійні організації" звільняє волонтерів від оподаткування з початку повномасштабного вторгнення.
Волонтерка Любов Шипович зазначає, що постанова є застарілою, а цей закон прив’язується до постанови Кабміну №112 від 2016 року. Тобто він не включає усіх товарів та послуг на які збирають кошти волонтери.
В цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів.
До слова, Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі 24 Каналу за 1 червня 2023 року, розповів, що планує ухвалити рішення щодо визначення свого представника, який буде постійно контактувати з волонтерськими організаціями й вирішувати нагальні проблеми, які мають волонтери.
Сподіваюсь, що той розголос, який набули ці питання, дозволить їх вирішити. Але питання, які стосуються Міністерства фінансів, вважаю, були підняти несправедливо. І я хотів би їх спростувати.
Також він порадив зареєструвати свою діяльність волонтерам, адже в майбутньому можуть початися проблеми зі збором коштів.
Тому я б рекомендував з юридичної точки зору гарантувати собі можливість працювати в цьому полі. Це дозволить легалізувати волонтерську діяльність,
– наголосив міністр.
Він підкреслив й те, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно.