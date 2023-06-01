Міністр фінансів Сергій Марченко розповів 24 Каналу, що в чинному законодавстві зазначено, що допомога, яку здійснюють волонтери, не оподатковується.

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Уряд найближчим часом ухвалить рішення

Міністр наголосив, що є певні пропозиції щодо включення, зокрема, дронів в перелік товарів, які можуть надавати волонтери. Міністерство над цим працює, і завтра відбудеться засідання уряду і на ньому це рішення має бути позитивно ухвалено.

Жодні категоричні висловлювання, які зараз розповсюджуються ні я, не мої заступники не говорили. Тому я прошу ті ЗМІ, які нас в чомусь звинувачують в тому, що ми не говорили, спростувати свій контент,

– зазначив Марченко.

Він зауважив, що найближчим часом Уряд ухвалить рішення про визначення свого представника, який буде постійно контактувати з волонтерськими організаціями і розв'язувати нагальні проблеми, які мають волонтери.

"Сподіваюсь, що той розголос, який набули ці питання, дозволить їх вирішити. Але питання, які стосуються Міністерства фінансів, вважаю, були підняти несправедливо. І я хотів би їх спростувати", – підкреслив міністр.