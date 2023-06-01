Министр финансов Сергей Марченко рассказал 24 Канала, что в действующем законодательстве указано, что помощь, оказываемая волонтерами, не облагается налогом.
Важно Скандальные 19,5% налога с донатов: требуют ли с волонтеров деньги и при чем здесь Минфин
Правительство в ближайшее время примет решение
Министр подчеркнул, что есть определенные предложения по включению, в частности, дронов в перечень товаров, которые могут предоставлять волонтеры. Министерство над этим работает, и завтра состоится заседание правительства, и на нем это решение должно быть положительно принято.
Никаких категоричных высказываний, которые сейчас распространяются ни я, не мои заместители не говорили. Поэтому я прошу те СМИ, которые нас в чем-то обвиняют в том, что мы не говорили, опровергнуть свой контент,
– отметил Марченко.
Он отметил, что в ближайшее время Правительство примет решение об определении своего представителя, который будет постоянно контактировать с волонтерскими организациями и решать проблемы, которые имеют волонтеры.
"Надеюсь, что та огласка, которую приобрели эти вопросы, позволит их решить. Но вопросы, касающиеся Министерства финансов, считаю, были поднять несправедливо. И я хотел бы их опровергнуть", - подчеркнул министр.
Сергей Марченко прокомментировал заявления волонтеров по уплате 19,5% налога: смотрите видео
Необходимо зарегистрировать свою деятельность.
Также Марченко объяснил процедуру официального подтверждения волонтерской деятельности. В Минфине существует официальный реестр волонтеров, который сейчас насчитывает около 5 тысяч зарегистрированных организаций, оказывающих значительную помощь армии.
Если же человек не зарегистрировался, а уже провел сбор, он должен зарегистрироваться. Это очень простая процедура, и она занимает один день.
Сегодня нет проблем со сбором средств, объяснил министр, но в будущем все может измениться. Ведь после окончания боевых действий кто-нибудь может задать определенные вопросы.
"Поэтому я бы рекомендовал с юридической точки зрения гарантировать себе возможность работать в этом поле. Это позволит легализовать волонтерскую деятельность", – подчеркнул Сергей Марченко.
Больше о заявлении волонтеров о налогообложении их деятельности
- Волонтер Любовь Шипович подняла вопрос о якобы решении Минфина о налогообложении волонтерской деятельности. Соответствующая информация начала распространяться в СМИ. В ней отмечается, что с 1 июня Минфин будет взимать с волонтеров 19,5% налогов от суммы их сборов военным.
- Напомним, что в мае был создан проект постановления, согласно которому, донаты на любой товар, который передается армии, не облагается налогом. Начало действия этого постановления определяется 24 февраля 2022 года.
- В то же время министр финансов Сергей Марченко уже опроверг информацию о налогообложении деятельности волонтеров. А также сообщил, что 2 июня состоится рассмотрение вопроса о включении дронов в постановление Кабмина №112. Министр отметил, что никакие налоги с тех товаров, которые передаются украинским военным, платить не нужно.