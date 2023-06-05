На что можно копить деньги без налогообложения
Согласно постановлению кабмина №550, без налогообложения можно собирать средства на:
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- летательные аппараты, парашюты;
- аппаратуру связи, радиоаппаратуру дистанционного управления;
- навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним;
- двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части.
Волонтеров будто бы заставили платить налог
С 1 июня сетью распространяется информации я, что украинских волонтеров заставят платить 19,5% налогов с донатов украинцев.
Волонтер Любовь Шипович отмечает, что постановление является устаревшим, а этот закон привязывается к постановлению Кабмина №112 от 2016 года. То есть, он не включает всех товаров и услуг на которые собирают средства волонтеры.
В этом постановлении нет ни дронов, ни антидроновых ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров.
К слову, Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире 24 Канала за 1 июня 2023 года, рассказал, что планирует принять решение по определению своего представителя, который будет постоянно контактировать с волонтерскими организациями и решать неотложные проблемы, которые имеют волонтеры.
Надеюсь, что огласка, которую приобрели эти вопросы, позволит их решить. Но вопросы, касающиеся Министерства финансов, считаю, были подняты несправедливо. И я хотел бы их опровергнуть.
Также он посоветовал зарегистрировать свою деятельность волонтерам, ведь в будущем могут возникнуть проблемы со сбором средств.
Поэтому я бы рекомендовал с юридической точки зрения гарантировать возможность работать в этом поле. Это позволит легализовать волонтерскую деятельность,
– подчеркнул министр.
Он подчеркнул и то, что никаких налогов с тех товаров, которые передаются ВСУ, платить не нужно.