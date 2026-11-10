Місцеві бюджети різко зросли: які податки принесли громадам найбільше грошей

Фінансова спроможність українських громад продовжує зміцнюватися навіть в умовах постійних ворожих обстрілів. Держава зафіксувала несподівано потужний стрибок надходжень, який дозволить регіонам впевненіше фінансувати свої потреби.

Чому місцеві скарбниці отримали потужний приріст

За перші десять місяців 2026 року до місцевих бюджетів надійшло майже 473,2 мільярда гривень податків та зборів. Це на 69,9 мільярда гривень, або на 17,3%, перевищує показники аналогічного періоду минулого року, про що повідомляє Державна податкова служба.

Левову частку всіх доходів громад забезпечив податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Українці сплатили майже 290 мільярдів гривень цього збору, що на понад 20% більше за торішні показники.

Хто ще забезпечив мільярдні надходження до бюджетів

Бізнес та власники активів також суттєво підтримали фінансову стабільність регіонів. Зокрема, єдиний податок приніс 72,4 мільярда гривень, а податок на майно поповнив скарбниці на 55,6 мільярда гривень. Крім того, підприємства сплатили 27 мільярдів гривень податку на прибуток, а рентна плата за надра додала ще 4,3 мільярда гривень.

Цікаво, що навіть в умовах війни зростають специфічні збори. Туристичний збір приніс понад 362 мільйони гривень, а плата за паркування авто поповнила бюджети на майже 199 мільйонів гривень.

Як ці гроші вплинуть на життя звичайних українців

У податковій службі наголошують, що це не просто суха статистика, а реальний фінансовий ресурс для виживання та розвитку територій.

Особливо цінним є цей внесок у надзвичайно складний для країни час, коли громади щодня долають наслідки ворожих обстрілів та руйнувань,

– зазначили у відомстві.

Ці кошти підуть на відновлення інфраструктури, соціальні виплати та підтримку місцевої економіки.

Нагадаємо, що фінансова стійкість громад стала критично важливою після початку повномасштабного вторгнення, коли держава перерозподілила частину податків на потреби оборони. Попри вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного, регіони змогли адаптуватися та знайти внутрішні резерви для зростання доходів за рахунок легалізації бізнесу та сумлінності платників.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери за віком мають повне право не сплачувати земельний податок, якщо розмір їхньої ділянки вписується у встановлені норми. Проте ця знижка не нараховується автоматично.