Местные бюджеты резко выросли: какие налоги принесли общинам больше всего денег

Почему местные бюджеты получили значительный прирост

За первые десять месяцев 2026 года в местные бюджеты поступило почти 473,2 миллиарда гривен налогов и сборов. Это на 69,9 миллиарда гривен, или на 17,3%, превышает показатели аналогичного периода прошлого года, о чем сообщает Государственная налоговая служба.

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Львиную долю всех доходов общин обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Украинцы уплатили почти 290 миллиардов гривен этого сбора, что более чем на 20% превышает прошлогодние показатели.

Что еще обеспечило миллиардные поступления в бюджеты

Бизнес и владельцы активов также существенно поддержали финансовую стабильность регионов. В частности, единый налог принес 72,4 миллиарда гривен, а налог на имущество пополнил казну на 55,6 миллиарда гривен. Кроме того, предприятия уплатили 27 миллиардов гривен налога на прибыль, а рентная плата за недра добавила еще 4,3 миллиарда гривен.

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Интересно, что даже в условиях войны растут специфические сборы. Туристический сбор принес более 362 миллионов гривен, а плата за парковку автомобилей пополнила бюджеты почти на 199 миллионов гривен.

Как эти деньги повлияют на жизнь обычных украинцев

В налоговой службе подчеркивают, что это не просто сухая статистика, а реальный финансовый ресурс для выживания и развития территорий.

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Особенно ценен этот вклад в чрезвычайно сложное для страны время, когда общины ежедневно преодолевают последствия вражеских обстрелов и разрушений– отметили в ведомстве.

Эти средства пойдут на восстановление инфраструктуры, социальные выплаты и поддержку местной экономики.

Напомним, что финансовая устойчивость общин стала критически важной после начала полномасштабного вторжения, когда государство перераспределило часть налогов на нужды обороны. Несмотря на перечисление военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный, регионы смогли адаптироваться и найти внутренние резервы для роста доходов за счет легализации бизнеса и добросовестности плательщиков.

Ранее мы писали, что украинские пенсионеры по возрасту имеют полное право не платить земельный налог, если размер их участка укладывается в установленные нормы. Однако эта скидка не начисляется автоматически.