Кому скасували податок на землю

Українські пенсіонери за віком мають повне право не сплачувати земельний податок, якщо розмір їхньої ділянки вписується у встановлені норми. Проте ця знижка не нараховується автоматично, про що офіційно нагадує Державна податкова служба.

Разом з цим, розмір ділянки, за яку можна не віддавати гроші державі, чітко залежить від її цільового призначення. Зокрема, літні люди звільняються від платежів за землю для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів.

Якщо йдеться про ділянку під житловим будинком і господарськими спорудами, то у селах ліміт становить до 0,25 гектара;

у селищах – до 0,15 гектара;

а в містах – до 0,10 гектара.

Важливий нюанс! Якщо ваша територія більша за ці норми, ви не втрачаєте пільгу повністю. Податок доведеться заплатити лише за ті "зайві" метри, які перевищують встановлений державою ліміт.

Щоб платіжки перестали надходити, пенсіонеру необхідно особисто звернутися до податкового органу за місцем розташування землі. Із собою достатньо мати документи, що підтверджують право на пільгу, головним з яких є звичайне пенсійне посвідчення. Варто пам'ятати, що право на таке звільнення також мають ветерани війни та особи з інвалідністю I та II груп.

Які ще комунальні та податкові послаблення діють для літніх людей

Земельний податок – це лише частина доступної економії. Як вже повідомлялося, окремі категорії українців можуть отримати 100% знижку на оплату газу та інших житлово-комунальних послуг, про що писав раніше 24 Канал. Йдеться переважно про колишніх медиків, педагогів та працівників культури, які проживають у сільській місцевості та мають низький дохід.

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Крім того, держава бере на себе всі витрати на планову повірку газових лічильників, включаючи демонтаж та транспортування приладу. А якщо у вас виникли проблеми з нарахуванням стажу через помилки у трудовій книжці, експерти радять не панікувати, а звертатися за уточнюючими довідками до підприємства або спеціальної комісії ПФУ, нагадують фахівці.