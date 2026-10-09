Хто з пенсіонерів може отримати таку доплату

Йдеться про одиноких людей віком від 80 років, які отримують пенсію за віком, повідомили у ПФУ. Є ще одна обов'язкова умова – пенсіонер має потребувати постійного стороннього догляду. Це підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Тобто після 80 років виплату не призначають усім без винятку. Потрібно відповідати встановленим вимогам і мати медичний висновок про необхідність догляду.

Який розмір допомоги у 2026 році

Для одиноких пенсіонерів, які досягли 80 років і потребують постійного догляду, допомога становить 40% прожиткового мінімуму. У 2026 році цей показник – 2 595 гривень. Відповідно, розмір допомоги на догляд – 1 038 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Така виплата не є окремим підвищенням пенсії, яке автоматично надається після 80-річчя. Це державна соціальна допомога на догляд.

Як оформити допомогу

Для призначення виплати потрібно звернутися із заявою та необхідними документами. Зокрема, знадобляться документ, що посвідчує особу, та РНОКПП. У передбачених законодавством випадках подається також декларація про доходи.

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Важливо! А потребу в постійному сторонньому догляді підтверджує висновок ЛКК.

Подати документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП. Також передбачене подання документів в електронній формі через портал ПФУ.

До слова, для українців похилого віку держава передбачила значну кількість доплат. Зокрема, до 5 тисяч гривень щомісяця можуть отримувати ті, хто має особливі заслуги перед державою. Точна сума такої виплати залежить саме від категорії, до якої належить особа.