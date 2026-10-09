Кто из пенсионеров может получить такую доплату

Речь идет об одиноких людях в возрасте от 80 лет, получающих пенсию по возрасту, сообщили в ПФУ. Есть еще одно обязательное условие – пенсионер должен нуждаться в постоянном постороннем уходе. Это подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

То есть после 80 лет выплату назначают не всем без исключения. Необходимо соответствовать установленным требованиям и иметь медицинское заключение о необходимости ухода.

Каков размер пособия в 2026 году

Для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет и нуждающихся в постоянном уходе, пособие составляет 40% прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен. Соответственно, размер пособия на уход – 1 038 гривен в месяц.

Обратите внимание! Такая выплата не является отдельным повышением пенсии, которое автоматически предоставляется после достижения 80-летнего возраста. Это государственная социальная помощь на уход.

Как оформить пособие

Для назначения выплаты необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами. В частности, понадобятся документ, удостоверяющий личность, и РНОКПП. В предусмотренных законодательством случаях подается также декларация о доходах.

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Важно! Необходимость в постоянном постороннем уходе подтверждается заключением ВКК.

Подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦПАУ. Также предусмотрена подача документов в электронной форме через портал ПФУ.

К слову, для пожилых украинцев государство предусмотрело значительное количество доплат. В частности, до 5 тысяч гривен ежемесячно могут получать те, кто имеет особые заслуги перед государством. Точная сумма такой выплаты зависит именно от категории, к которой относится лицо.