Чи є пільги на газ для пенсіонерів

Насправді чинне законодавство не передбачає окремої безкоштовної пільги на доставку блакитного палива виключно через наявність пенсійного посвідчення.

Як пояснюють у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), плата за розподіл нараховується не за спалені куби, а за сам факт підключення вашої оселі до газорозподільної мережі.

Тобто фактично споживачі фінансують утримання інфраструктури:

труб;

аварійних служб;

технічного обслуговування.

Саме тому, навіть якщо ви тимчасово не живете вдома і маєте нульові показники лічильника, платіжки за доставку продовжуватимуть надходити щомісяця.

Як законно припинити нарахування за доставку

Єдиний легальний спосіб назавжди зупинити появу нових боргів за розподіл – це офіційно відрізати трубу. Для цього споживачу необхідно розірвати чинний договір із місцевим оператором газорозподільної мережі, пройти офіційну процедуру та забезпечити фізичне від'єднання будинку від системи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тільки після цього газовики втрачають право виставляти вам рахунки.

Однак попри жорсткі правила щодо доставки, держава залишає можливість для повної оплати самого газу. Окремі категорії українців можуть отримати 100% знижку на оплату блакитного палива.

Довідково! Ця пільга доступна людям, які раніше працювали у визначених сферах (наприклад, медики, педагоги чи працівники культури) у сільській місцевості та зараз мають невисокий рівень доходу.

Крім того, у застосунку "Дія" нагадують про можливість оформлення класичної житлової субсидії. Вона покриває більшість базових платежів, а для будинків без газового опалення можна оформити окрему грошову допомогу на придбання твердого чи рідкого пічного палива.

Які ще пільги доступні українцям поважного віку

Окрім газових питань, держава гарантує пенсіонерам низку інших фінансових послаблень. Наприклад, як вже повідомлялося, планова повірка газових лічильників є абсолютно безкоштовною – усі витрати на демонтаж та транспортування бере на себе оператор.

Також пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку, якщо їхня ділянка не перевищує встановлених лімітів (до 2 гектарів для селянського господарства або 0,10 гектара у містах)