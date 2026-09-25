Чи буває безкоштовна повірка лічильника?

Українські пенсіонери часто отримують повідомлення про необхідність повірки газового лічильника та можуть не знати, чи доведеться оплачувати цю процедуру власним коштом.

Насправді за планову повірку побутових газових лічильників споживачі не платять, адже витрати бере на себе оператор газорозподільної системи. Це стосується і пенсіонерів.

Окремої пільги для людей пенсійного віку не потрібно, адже планова повірка є безкоштовною для всіх побутових споживачів. Оператор ГРМ також має забезпечити демонтаж, транспортування та встановлення лічильника після повірки, нагадує Держпродспоживслужба.

Чому тоді надходять повідомлення про оплату?

Саме повідомлення про необхідність повірки не означає, що пенсіонеру потрібно оплачувати процедуру. Оператор газорозподільної системи має своєчасно організовувати періодичну повірку приладів обліку.

Водночас споживач може отримати рахунок, якщо йдеться не про планову повірку, а про іншу процедуру або додаткові роботи. Тому перед оплатою варто перевірити, за що саме виставлено суму та що зазначено у відповідному акті.

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Коли за повірку можуть попросити гроші?

Платною може бути, зокрема, позачергова повірка, ініційована самим споживачем, якщо за її результатами не буде встановлено несправність чи інші обставини, відповідальність за які покладається на оператора.

Важливо! Окремо проводиться експертиза лічильника, якщо виникають підстави підозрювати втручання в роботу приладу або його пошкодження. У разі встановлення порушення для споживача можуть настати додаткові фінансові наслідки.

Тому якщо пенсіонер отримав вимогу заплатити за повірку, не варто оплачувати її автоматично. Спочатку потрібно з'ясувати, який саме вид перевірки проводиться та на якій підставі нараховано кошти.

Як часто проводять повірку газових лічильників?

Як ми вже писали раніше, міжповірочний інтервал повірки залежить від класу точності приладу. Для побутових газових лічильників класу точності 1,0 він становить два роки, а для класу 1,5 – вісім років.

Організація періодичної повірки є обов'язком оператора ГРМ. Споживач зі свого боку повинен забезпечити доступ фахівців до лічильника для проведення необхідних робіт.