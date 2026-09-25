Бывает ли бесплатная поверка счетчика?

Украинские пенсионеры часто получают уведомления о необходимости поверки газового счетчика и могут не знать, придется ли им оплачивать эту процедуру за свой счет.

На самом деле за плановую поверку бытовых газовых счетчиков потребители не платят, ведь расходы берет на себя оператор газораспределительной системы. Это касается и пенсионеров.

Отдельной льготы для людей пенсионного возраста не требуется, ведь плановая поверка бесплатна для всех бытовых потребителей. Оператор ГРМ также должен обеспечить демонтаж, транспортировку и установку счетчика после поверки, напоминает Госпродпотребслужба.

Почему же тогда приходят уведомления об оплате?

Само по себе уведомление о необходимости поверки не означает, что пенсионеру нужно оплачивать процедуру. Оператор газораспределительной системы должен своевременно организовывать периодическую поверку приборов учета.

В то же время потребитель может получить счет, если речь идет не о плановой поверке, а о другой процедуре или дополнительных работах. Поэтому перед оплатой стоит проверить, за что именно выставлена сумма и что указано в соответствующем акте.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Когда за поверку могут попросить деньги?

Платной может быть, в частности, внеочередная поверка, инициированная самим потребителем, если по ее результатам не будет установлена неисправность или другие обстоятельства, ответственность за которые возлагается на оператора.

Важно! Отдельно проводится экспертиза счетчика, если возникают основания подозревать вмешательство в работу прибора или его повреждение. В случае установления нарушения для потребителя могут наступить дополнительные финансовые последствия.

Поэтому, если пенсионер получил требование оплатить поверку, не стоит оплачивать ее автоматически. Сначала нужно выяснить, какой именно вид проверки проводится и на каком основании начислены средства.

Как часто проводят поверку газовых счетчиков?

Как мы уже писали ранее, межповерочный интервал зависит от класса точности прибора. Для бытовых газовых счетчиков класса точности 1,0 он составляет два года, а для класса 1,5 – восемь лет.

Организация периодической поверки является обязанностью оператора ГРМ. Потребитель, со своей стороны, должен обеспечить доступ специалистов к счетчику для проведения необходимых работ.