Предусмотрены ли льготы на газ для пенсионеров

На самом деле действующее законодательство не предусматривает отдельной бесплатной льготы на доставку "голубого топлива" исключительно из-за наличия пенсионного удостоверения.

Как поясняют в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), плата за распределение начисляется не за израсходованные кубометры, а за сам факт подключения вашего дома к газораспределительной сети.

То есть фактически потребители финансируют содержание инфраструктуры:

труб;

аварийных служб;

технического обслуживания.

Именно поэтому, даже если вы временно не живете дома и у вас нулевые показания счетчика, платежки за доставку будут по-прежнему приходить ежемесячно.

Как законно прекратить начисление за доставку

Единственный законный способ навсегда остановить появление новых долгов за распределение – это официально отключить трубу. Для этого потребителю необходимо расторгнуть действующий договор с местным оператором газораспределительной сети, пройти официальную процедуру и обеспечить физическое отключение дома от системы.

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Только после этого газовики теряют право выставлять вам счета.

Однако, несмотря на жесткие правила в отношении доставки, государство оставляет возможность для полной оплаты самого газа. Отдельные категории украинцев могут получить 100% скидку на оплату "голубого топлива".

Справочно! Эта льгота доступна людям, которые ранее работали в определенных сферах (например, медики, педагоги или работники культуры) в сельской местности и сейчас имеют невысокий уровень дохода.

Кроме того, в приложении "Дія" напоминают о возможности оформления классической жилищной субсидии. Она покрывает большинство базовых платежей, а для домов без газового отопления можно оформить отдельную денежную помощь на приобретение твердого или жидкого печного топлива.

Что еще доступно украинцам пожилого возраста в плане льгот

Помимо газовых вопросов, государство гарантирует пенсионерам ряд других финансовых льгот. Например, как как уже сообщалось, плановая поверка газовых счетчиков является абсолютно бесплатной – все расходы на демонтаж и транспортировку берет на себя оператор.

Также пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок не превышает установленных лимитов (до 2 гектаров для крестьянского хозяйства или 0,10 гектара в городах)