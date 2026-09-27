Кто может не платить земельный налог

Пенсионеры по возрасту имеют право на освобождение от уплаты земельного налога, если площадь их земельного участка не превышает установленных законодательством норм. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

В то же время льгота не применяется автоматически. Чтобы воспользоваться освобождением, пенсионеру необходимо обратиться в налоговую службу и подать документы, подтверждающие право на льготу.

Какая площадь земли не облагается налогом

Размер участка, на который распространяется льгота, зависит от его целевого назначения. В частности, пенсионеры могут не платить земельный налог за:

земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства – площадью до 2 гектаров;

землю под жилым домом и хозяйственными постройками в селах – до 0,25 гектара;

такие же участки в поселках – до 0,15 гектара;

земельные участки в городах – до 0,10 гектара.

Если площадь земельного участка превышает установленный лимит, это не означает автоматическую утрату льготы. В таком случае земельный налог начисляется только на площадь, превышающую установленную норму.

Как оформить льготу по земельному налогу

Для получения освобождения от земельного налога необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и подать документы, подтверждающие право на льготу. Для пенсионера по возрасту таким документом является пенсионное удостоверение.

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Право на освобождение от земельного налога также имеют, в частности, ветераны войны, лица с инвалидностью I и II групп и другие определенные законом категории граждан.

Что еще могут получать пенсионеры в качестве льгот

Земельный налог – не единственная возможность сэкономить. Как мы писали ранее, отдельные пенсионеры могут получать 100% льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива для печей и сжиженного газа.

Речь идет, в частности, о бывших педагогах, медицинских и фармацевтических работниках, работниках культуры и библиотечного дела, проживающих в сельской местности и соответствующих установленным условиям.